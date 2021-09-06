"İyi niyetli kent hackerları" Sabancı Vakfı Fark Yaratanı oldu

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen Onaranlar Kulübü, "Tüketme, üret", "Atma, onar", "Saklama, paylaş" misyonundan yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmalar ile sokaklara estetik katıyor, toplumun geri dönüşüm bilincine katkı sağlıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen Onaranlar Kulübü, "Tüketme, üret", "Atma, onar", "Saklama, paylaş" misyonundan yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmalar ile sokaklara estetik katıyor, toplumun geri dönüşüm bilincine katkı sağlıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, sosyal etki yaratmaya çalışan bir gönüllülük hareketi olan Onaranlar Kulübü; Doğukan Güngör, Ufuk Emin Akengin ve Furkan Bakır'ın önderliğinde 2015 yılında kuruldu.

Kendilerini sokakları sahiplenen "iyi niyetli kent hackerı" olarak tanımlayan gönüllüler; sokaklarda, mahallelerde ve diğer kamusal alanlarda kolektif üretim yöntemleri ile onarımlarını sürdürmeye devam ederken, eğitim ve atölyeler ile üretim yöntemlerini de kent halkı ile paylaşıyor. Onaranlar Kulübü, yaşadıkları çevreyi güzelleştirme ve iyileştirme hedefi ile bugüne kadar binden fazla gönüllü ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde 60 sokağı onardı. Doğalgaz kutularından su borularına kadar birçok nesneye estetik ve işlevsel bir görünüm kazandırdı. Proje alanını belirledikten sonra çalışmalarını kağıt üstünde kurgulayan gönüllüler, projelerini belirlerken açık çağrı yöntemiyle başvurular alıyor ve ihtiyaçlara göre başvuruları değerlendiriyor. Tüm bu süreçlerin sonunda ise kent gönüllüleri doğru zamanda, doğru mekanda, doğru araç gereçlerle buluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, bugüne kadar 200 Fark Yaratan'a ulaşan programın bu yılki 5 Fark Yaratanı'ndan biri olan Onaranlar Kulübü'nü desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak 47 yıldır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde sosyal değişim hedefimiz her zaman önemli bir yer tutuyor. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz Fark Yaratanlar Programına katılan Onaranlar Kulübü'nün kenti güzelleştirmek, geri dönüşümü görselleştirerek benimsetmek üzere yaptığı, kent sakinlerinin katılımına açık çalışmalar bize ilham veriyor. Gönüllülerin katılımıyla oluşan Onaranlar Kulübü, şehrimizin sokaklarına enerji ve estetik katıyor, daha sürdürülebilir bir dünya için geri dönüşümü sanatsal bir görsellikle buluşturuyor. Fark Yaratanımız gibi biz de herkesin bir araya gelerek ürettiği, onardığı kentlerin daha da güzelleştiğine inanıyoruz."

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana 42 şehirden 200 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam eden programa başladığı günden bu yana 8 bine yakın kişi ve kurum aday gösterildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 38 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu