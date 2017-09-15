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İyi Konuşmanın Sırrı Var Mı?

Adı İngilizce teknoloji, eğlence ve tasarım sözcüklerinin baş harflerinden oluşan TED, "paylaşmaya değer fikirler" sloganıyla dünyada milyarlarca kez izlenen konuşmalara ev sahipliği yapıyor.

İyi Konuşmanın Sırrı Var Mı?

Adı İngilizce teknoloji, eğlence ve tasarım sözcüklerinin baş harflerinden oluşan TED, "paylaşmaya değer fikirler" sloganıyla dünyada milyarlarca kez izlenen konuşmalara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Dunya.com