İyi ki varsın Yeşilay

Yeşilay Kırıkkale Şubesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca her hafta okullarda öğrencilere bağımlılıkla ilgi bilgilendirme yapan Yeşilay yaz tatilinde de boş durmuyor.

KUR'AN KURSLARINDA ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Yeşilay Kırıkkale Şubesi bağımlılıklarla mücadele için "Bağımlılığa Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet" faaliyetleri Kur'an kurslarında devam ediyor. Yeşilay Kırıkkale Şubesinin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapanYeşilay Kırıkkale şube başkanı Muhammet Erkam İŞLER şunları söyledi'' Yeşilayımız Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında 2018-2019 eğitim, öğretim sezonunda 10 ortaokulumuzda yaklaşık bin öğrencimize Yeşilay'ın faaliyetlerini anlattık. Onlara rol model olacak eğiticileri ile sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan korunmak için faaliyetler yürüttüler. Eğitim sezonunun sonlanması ile Kuran Kurslarında da eğitim gören gençlerimize ve çocuklarımıza aynı faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.''

GENÇLERİMİZ ÇOK BÜYÜK TEHLİKEDE

Başkan İŞLER "Ülkemizin en büyük tehlikesi olan bağımlılıklar hızla artmaktadır. Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, teknoloji bağımlığı, tütün bağımlılığı, kumar bağımlılığı maalesef gençlerimizi hızla sarmaktadır. Gençlerimiz bu bağımlılıkların zararlarını düşünmeden; özenti, merak, arkadaş çevresi gibi birçok etkenden etkilenerek yakalanmaktadır. Bu tehlikelerden gençlerimizi korumak bilinçlendirmek için Yeşilay mücadele etmektedir. Bu mücadele okul döneminde olduğu gibi yaz tatillerinde de Kur'an kurslarında öğrenciler bilgilendirilmektedir.Kur'an kursu öğrencilerine Yeşilay'ımız bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam hakkında genel bilgiler veriyor. Bilgilendirme faaliyetlerimiz kurs dönemi boyunca 17 Kuran Kursunda gerçekleşecek.'' Dedi.

Kaynak: Bültenler