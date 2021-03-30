"İyi ki varsın kan dostum" kampanyasına Türk ve Suriyeliler'den destek

"İyi ki varsın kan dostum" kampanyasına Türk ve Suriyeliler'den destek Kilis'te, "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası çerçevesinde Türk ve Suriyeliler Kan bağışında bulunarak destek verdi.

"İyi ki varsın kan dostum" kampanyasına Türk ve Suriyeliler'den destek

KİLİS - Kilis'te, "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası çerçevesinde Türk ve Suriyeliler Kan bağışında bulunarak destek verdi.

Pandemi nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olması nedeniyle "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası düzenleniyor. Kilis'teki sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar kampanyaya destek veriyor.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Hastanede yatmakta olan hastalar için kan stoklarını belirli seviyede tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Dünyaya etkileyen pandemi kan bağışlarını ve stokları da etkiledi. Stoklarımız bu yıl biraz düşük seviyede seyir ediyor. Her yıl ramazanda belirli bir düşüşü bekliyoruz. Bu nedenle ramazana girmeden önce hem Suriyeli hem Türk vatandaşlarını tamamını kan bağışı için kan merkezlerimize davet ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise kan vermenin sağlık açısından önemli olduğunu, herkese kan bağışına çağırdıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ