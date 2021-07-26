'İyi ki varsın Eren' filminin ikinci fragmanı 11 Ağustos'ta!
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'İyi ki varsın Eren' filminin ikinci fragmanı 11 Ağustos'ta!

'İyi ki varsın Eren' filminin ikinci fragmanı 11 Ağustos'ta!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in...

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri devam ediyor.

Trabzon'da yapılan çekimlerde Eren Bülbül'ü Rahman Beşel, Ferhat Gedik'i ise ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümü 11 Ağustos'ta yayınlanması planlanan filmin ikinci fragmanında Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı.

ÜNLÜ FUTBOLCU PROJEYE DESTEK OLDU

Trabzonspor taraftarı olan Eren Bülbül'ü unutmayan genç futbolcu Abdülkadir Ömür filmde rol alarak projeye destek oldu. Fragmanda Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel ve Trabzonspor ve milli takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün karşılıklı karpuz yediği eğlenceli anlar yer aldı.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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