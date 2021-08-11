"İyi ki Varsın Eren"

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında andı.

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında andı.

Vali Yerlikaya, "İyi ki Varsın Eren" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 19'unda olacaktı.

Belki Maçka'da yanık türküler söyleyecekti sevdiği için.

Ama şimdi ardından milyonlar sesleniyor, "İyi ki Varsın Eren" diye.

Eren Bülbül'ü ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında rahmetle anıyorum.

Ruhları şad, makamları ali olsun. "

Şimdi 19'unda olacaktı.

Belki #Maçka'da yanık türküler söylecekti sevdiği için.

Ama şimdi ardından milyonlar sesleniyor, #iyikivarsınEren diye.

Eren Bülbül'ü ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında rahmetle anıyorum.

Ruhları şad, makamları ali olsun. pic. twitter. com/RmCzd3EGno

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 11, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre