"İyi ki Varsın Eren"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"İyi ki Varsın Eren"

'İyi ki Varsın Eren'
Habermetre - Haberler | Toplum

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında andı.

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında andı.

Vali Yerlikaya, "İyi ki Varsın Eren" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 19'unda olacaktı.

Belki Maçka'da yanık türküler söyleyecekti sevdiği için.

Ama şimdi ardından milyonlar sesleniyor, "İyi ki Varsın Eren" diye.

Eren Bülbül'ü ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında rahmetle anıyorum.

Ruhları şad, makamları ali olsun. "

Şimdi 19'unda olacaktı.

Belki #Maçka'da yanık türküler söylecekti sevdiği için.

Ama şimdi ardından milyonlar sesleniyor, #iyikivarsınEren diye.

Eren Bülbül'ü ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 4. yılında rahmetle anıyorum.

Ruhları şad, makamları ali olsun. pic. twitter. com/RmCzd3EGno

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 11, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"İyi ki Varsın Eren" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:30:52. #1.15#

title