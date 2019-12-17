İyi ki Kızılay var

17.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:42

Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı mustafa İŞLER yapılan yardımlarla ilgili şunları söyledi;

'' Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak yardıma muhtaç ailelerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu kış şartlarında zorlukların daha fazla katlandığı bu günlerde ailelerimiz sıcak evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak elimizden geleni yapacağız.

Bu haftaki yardım faaliyetimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin sıkıntılarına Kızılay'ımızın merhametli gönüllülerimiz ile birlikte yardımcı olduk.

Hane ziyaretleri sırasında gittiğimiz bir ailemiz evde yoklardı, telefonla aradık, misafirlikteyiz geliyoruz dediler. Kocası el arabasıyla pazarda sebze taşıyormuş. Fakat bugün düşmüş başı yarılmış hastanede müşahede altında imiş. Evin yüzde sekseni bomboştu. Soba yoktu. Onlarla konuşurken bir buçuk iki yaşındaki küçük kızın buz gibi fayansa çıplak ayakla basarak yürüdüğünü görünce içim parçalandı, ayakları kıpkırmızı olmuştu, minicik ayakaltına elimi değdim buz gibiydi. Gece saat bir sıralarında gittik soba ve boru getirip sobalarını kurduk. Bir miktar odun ve kömürle sobayı yaktık, sadiye'nin minnacık ayaklarıısındı. Bu kardeşimizin elektrik, su ve iki aylık kira borçları vardı. Yine yardım çağrımız boşta kalmadı ve bu ailemizin borçları ödendi. ''

SIKINTILAR HEP AYNI

Başkan İŞLER konuşmasına devam ederek şunları söyledi:

''Bir başka ev ziyaretimizde ise sıkıntılar aynıydı.

Dört çocuklu dul bir bayan Iraktan gelmiş kocası mühendis fakat kayıp, çocukları ile Türkiye'den onun yolunu gözlüyor. Evinden çıktığımızda komşusu ağaca konmuş bir garip kuş yardımcı olmak lazım dedi. Sobası var fakat yanmıyor. Neden yakmıyorsun dediğimizde az kömürüm var biter diye yakmıyorum dedi. Bu kardeşimize de Kızılay'ımızın gıda kolileri bırakıldı vekömür sıkıntısıda merhametli hayırseverlerimizin de yardımları ile giderildi ailemiz sıcak ortamda kalmaya başladı.

Kaynak: Bültenler