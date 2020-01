08.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:04

Türkiye iç ve dış borcu için on beş yıldır her ay 4.4 milyar lira, her gün 147 milyon lira, her saat 6 milyon lira faiz ödüyor. Üstelik bu ödeme yalnızca merkezi yönetimin borcu karşılığında yapılan tutarı gösteriyor.