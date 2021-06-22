"İyi Ki Doğdun Esila"

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu engellilere yönelik düzenlemiş olduğu farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu engellilere yönelik düzenlemiş olduğu farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda daha önce hiç doğum günü kutlamamış Ortopedik engelli ve aynı zamanda Down Sendromlu Esila'nın doğum günü kutlandı.

Malatya Kent Konseyi binası önünde gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Şehir Gönüllüleri Meclisi Başkanı Mehmet Karabay, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş ve Esila'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, pandemi döneminde zamanımızın çoğunu evde geçirmek zorunda kaldığımızı belirterek, özellikle engelli vatandaşlarımızın bu durumdan çok etkilendiğini söyledi.

Sığırcı "Bu tür etkinlikler ile özellik engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve onların her zaman destekçileri olduğumuzu belirtmek isterim. Esila'nın babası Kemal Ürkmez kardeşimizin de Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler işinde çalışan mesai arkadaşımız olması hasebi ile bu doğum günü bizim için çok daha başka anlamlı. Minik kızımızın doğum gününü kutluyorum onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Engelliler Çalışma Grubu olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ve onların en büyük destekçileri olduklarını vurgulayarak, daha güzel günlerin bizleri beklediğini söyledi.

Ailesi için çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Anne Gülbeyaz Ürkmez, "Bugün bana bir hayat verdiniz çok duygulandım, çok mutlu oldum. Bugün ilk defa yalnız olmadığımı ve sizlerin benim yanımda olduğunuzu hissettim hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Doğum günü kutlanan Esila düzenlenen doğum günü etkinliğinde doyasıya eğlenerek, çevresine mutluluk çığlıkları attı.

Kaynak: Habermetre