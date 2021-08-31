"İyi ki Anne Şehir var"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplum yapısının temel taşı aileyi desteklemek ve aile içi iletişimi artırmak amacıyla Aile Eğitim Programı başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplum yapısının temel taşı aileyi desteklemek ve aile içi iletişimi artırmak amacıyla Aile Eğitim Programı başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan eğitimlerde Büyükşehir'in Anne Şehir programına katılan kadınlara "Evlilik ve Aile Hayatı, Aile Yaşam Becerileri, Okul ve Aile ve Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü" gibi konular yer alıyor. Eğitimlere katılan bayanlar, "Bu eğitimler bize yol gösterici oldu. Hatalarımızı görüp, özeleştiri yapmayı öğrendik. İyi ki Anne Şehir var" yorumunu yaptı.

UZMANLARDAN EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplumun temelini oluşturan ve toplumun huzuru noktasında mihenk taşı olan ailelerimizin yaşam kalitesini ve niteliklerini arttırmakta farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlere başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Gebze'de yer alan 'Ailem Kocaeli' merkezinde gerçekleşen eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından veriliyor. Büyükşehir'in Anne Şehir katılımcılarına verilen eğitimin içeriğinde "Evlilik ve Aile Hayatı, Aile Yaşam Becerileri, Okul ve Aile ve Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü" başlıkları bulunuyor.

EVLİLİK VE AİLE HAYATI

Uzmanlar eğitim detayları içerisinde, çocuklarımızın toplumsal ahlaki ve manevi değerlerinin edinilmesinde ve bunların davranışa dönüştürülmesinde ailenin rolünü anlatıyor. Eğitimde ayrıca toplumun temel taşı olan aile kurumunun sağlam bir zeminde ilerleyebilmesi için bilgilendirici ve farkındalık artırıcı bir konu olarak Evlilik ve Aile Hayatı ele alınıyor. Bu konuya paralel olarak aile içi huzuru tesis etmek için işlevsel ailelerimizin sayısını artırmak amacıyla Aile Yaşam Becerileri, çocuklarımızın okul yaşamı dinamikleriyle ilgili faydalı bilgiler içeren, okul yaşamlarında ailenin üzerine düşenleri konuşulduğu Okul ve Aile konuları da Anne Şehir katılımcılarına aktarıldı.

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Aile Eğitim Programlarının katılımcıların; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi iletişimin işlevsel hale getirilerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunması amaçlanıyor.

"KENDİ HATALARIMIZI GÖRÜYORUZ"

Aile Eğitim Programının kendisini olumlu yönde etkilediğini belirten Zümrüt Azeri, "Büyükşehir Belediyemizin seminerlerine, eğitimlerine katılmaya çalışıyorum. Gebze'de spor derslerine katıldım. Yürüyüşlere katıldım. Diyetisyen hizmeti alıyoruz. Seminerlerin olması çok güzel, eğitim almış insanların düşüncelerini dinlediğin zaman, kendi hatalarını görüyorsun. Ben kendimce doğru olduğunu düşündüğüm şöyle bir şey yaptım, fakat doğru değilmiş. ya da çocuğuna yaklaşımınla alakalı, etrafındaki arkadaşlarına her şeye yaklaşımımızla alakalı daha doğruyu buluyorsun" ifadesini kullandı.

"YOL GÖSTERİCİ OLDU"

Katılımcılardan Feriha Aydın, "Anne Şehir'in spor derslerine katıldım. Toplu yürüyüşlere katıldım ve açık havada spor yaptık. Çocuk yetiştirme ile ilgili verilen bu eğitimler benim için çok faydalı oldu. Torunum var onu yetiştirirken nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Bu eğitimler bana yol gösterici oldu. Emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMAYI ÖĞRENDİK"

Anne Şehir etkinliklerine yaklaşık 3 senedir katılan Meral Yılmaz ise "Çevrimiçi eğitim seminerlerine katıldım. Salgın süresince çevrimiçi spor derslerinin çok faydasını gördüm. Evde çocuklarımızla beraber sporumuzu da yapabildik. Bu imkanları bizlere sağladıkları için Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Bu eğitimlerle özeleştiri yapmayı öğreniyoruz. Karşımızdaki insanlara daha ılımlı olmayı, daha iyi niyetli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda bize olumlu katkısı oldu. İyi ki Anne Şehir var" dedi.

ANNE ŞEHİR HİZMET

Anne mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutlu diyerek kadınlara hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anne Şehirde ilerleyen günlerde devam edecek eğitimler ve diğer hizmetlerle ilgili Gebze'de yer alan 'Ailem Kocaeli' merkezini 0 262 324 38 31'den arayarak bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre