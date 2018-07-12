İyi Hal İndirimi Yapılmayınca Ceketini Çıkarıp, Yere Fırlattı

KASTAMONU'da, 'nitelikli cinsel saldırı' ve birçok suçtan tutuklu yargılanan sanık Mustafa Enes Taşgın, 18 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi bekleyen sanık, duruşma salonundan götürülürken, "Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık" diyerek ceketini çıkartıp, yere fırlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, geçen yıl Ekim ayında Mustafa Enes Taşgın'ın bir süredir görüştüğü Z.N.Ç. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Taşgın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Enes Taşgın hakkında dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'basit cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve şantaj' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Enes Taşgın ile avukatı katıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Müşteki Z.N.Ç.'nin rızası dahilinde ilişkinin yaşandığını ileri süren Taşgın, "Kameraya çekmedim. Tehdit etmedim. Rızası haricinde hiçbir şey yapmadım. Hapse atılacağımı düşünerek yaşadıklarımdan dolayı sinirle ilk ifademde suçlamaları kabul ettim. Sinirden ve yaşadıklarımdan dolayı şu an kabul etmediğim bir beyanda bulundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

18 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Enes Taşgın'a 'cinsel saldırı' suçlamasıyla 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan' 3 yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlalden' 2 yıl, 'şantajdan' 1 yıl 3 ay hapis ve 120 gün adli para, 'tehditten' ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. 'Kasten yaralama' suçunu iki kez işlediği için 4 bin 800 lira para cezasına çarptırılan sanık, 'hakaretten' de 2 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyetinden iyi hal indirimi bekleyen sanık Mustafa Enes Taşgın, duruşma salonundan götürülürken, "Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık" diyerek ceketini çıkartıp yere fırlattı. - Kastamonu