İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle
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İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle

24.09.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:51
İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle

İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm ile Cumartesi günü Star TV'de izleyici karşısına çıkmıştı. Büyük beğeni toplayan İyi Günde Kötü Günde oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm geçen hafta ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cumartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜM İZLE...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM FRAGMANI

Leyla gözlerinin önünde, kendi elleriyle eski nişanlısını evlendirmek üzeredir. Ve artık son bir veda kalmıştır. Leyla tamam mı, yoksa devam mı diyecek?

İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, düğününü organize edeceği kişinin, onu beş yıl önce terk eden eski nişanlısı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşar. Sarp, Leyla'yı tanımıyormuş gibi davranır. Leyla'da bu oyunu sürdürür. Şimdi ortak bir sırları vardır. Ancak diğerlerinin bunu öğrenmesi an meselesidir. O yüzden çok dikkatli olmalılardır. Leyla istifa etmek ve işine devam etmek arasında bir karar vermek zorundadır.

İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle
İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle

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