İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?
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İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?

Başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun başrolünde yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi her hafta televizyon ekranlarına geliyor. İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?

16.09.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:28

Dizi sezonunun başlamasıyla televizyon ekranlarına gelen İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölümünde neler oldu? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa'nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla'yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra'dan İstanbul'a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla'yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI

Leyla - Elçin Sangu

Sarp - Ozan Dolunay

Melisa - Yasemin Allen

Aslıhan - Şenay Gürler

Meral - Derya Alabora

Perihan - Nergis Kumbasar

Halil - Hakan Salınmış

Arda - Ali Yağcı

Bülent - Sinan Albayrak

Yasemin - Hande Yılmaz

Seda - Deniz Işın

Can - Tugay Erdoğan

Yapımcı: 03 Medya

Yönetmen: Metin Balekoğlu

Senarist: Pelin Karamehmetoğlu & Aksel Bonfil

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE HANGİ GÜNDE, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Başrollerinde başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun rol aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayınlanıyor.

İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?

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