İYİ Gençlik, İstanbul Orman Haftası için yürüdü: Orman bekçi ile değil sevgi ile korunur

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları, 21-26 Mart Orman Haftası'na dikkat çekmek için çok sayıda partilinin katılımıyla Belgrad Ormanı Bentler Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Düzenlenen doğa yürüyüşüyle birlikte, 'Orman bekçi ile değil sevgi ile korunur' mesajı verildi.

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Gerçekleştirilen 10 kilometrelik doğa yürüyüşünde ormanların bilinçli kullanılması, korunması ve farkındalık oluşturulması konusunda mesaj verildi.

ÇOK SAYIDA PARTİLİ KATILIM SAĞLADI

Etkinlikte İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever başta olmak üzere, İl Divanı, Yönetim Kurulu ve 39 ilçe gençlik teşkilatından çok sayıda partili bir araya geldi. Başkan Hamza Yurtsever, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Yürüyüşün ardından çeşitli ikramların da yapıldığı program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

BELGRAD ORMANI'NDA YÜRÜYÜŞ

İYİ Gençlik İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "İYİ Gençlik İstanbul Orman Haftası için yürüyor… Orman Haftası sebebiyle gençlik kolları olarak, Belgrad Ormanı Bentler Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.