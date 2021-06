İyi geceler mesajı! (İSME ÖZEL) iyi geceler mesajları! Sevgiliye, arkadaşa, sözlüye, nişanlıya, eşe iyi geceler mesajı

Gece vakti sevgiliyle, arkadaşla, dostla görüştüğümüz zaman konuşmanın bitiminde iyi geceler dileriz. Peki, iyi geceler mesajını güzel ve duygusal şekilde göndermek istemez misiniz? İşte sizler için derlediğimiz birbirinden güzel, hiçbir yerde görmediğiniz iyi geceler mesajları! Sevgiliye iyi geceler mesajı, arkadaşa iyi geceler mesajı, romantik iyi geceler mesajı, etkileyici iyi geceler mesajları nelerdir? Tüm mesajlara yazımızdan bakabilirsiniz...

İYİ GECELER MESAJLARI

Sizler için beğendiğimiz en güzel iyi geceler mesajları bu konu altında bulunuyor. İyi geceler mesajlarını Whatsapp, Facebook Messenger, İnstagram, Twitter DM, SMS vb. yollarla karşınızdakine gönderebilirsiniz. Şimdi iyi geceler mesajlarına geçelim...

- İyi geceler canım. Sensiz benim eksik kalır bir yanım. Ben sensiz çok yandım...

- Rüyaların en güzelini görürken Allah'ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim tatlı rüyalar bebeğim.

- Geceler elbet biter ama cennet gülüşün asla bitmesin. İyi geceler aşkım.

- Geceleri aya bakarak uyuyorum. Çünkü senin güzel yüzünü ben ancak orada görüyorum. İyi geceler sevgilim.

- Bu gece ne kadar gözlerimden uzak olsan da hep yüreğimdesin. Seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum… İyi geceler

- Gözlerim kapandığında senin güzel yüzün açılır rüyalarıma. Dünyanın en güzel gözlerini sürekli görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum her şeyim.

- Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler...

- İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere...

- Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

- Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

- Gecen mutlu, kalbin sevgimle dolsun. Tatlı rüyaların benimle olsun.

- Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum. Her şeyim sonsuza kadar benimle ol.

- Gözlerinizi kapattığınızda aklınıza ilk gelen şeyin, gözlerinizi hayırlısıyla açtığınızda gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

- Yıldızlar gözlerine özensin, sen bir tanesin sevgilim. İyi geceler dilerim.

- Bir geceyi değil, bütün geceleri sana armağan ediyorum. İyi geceler sevgilim.

- Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven. İyi Geceler.

- Bazen unutmak için uyumak gerek, rüyalar hesaba katmadan. İyi Geceler.

- En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör bir tanem tatlı uykular.

- Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

- Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir gece dilerim.

SEVGİLİYE İYİ GECELER MESAJI

- İyi geceler dileme, iyi geceler ol bana yeter sevgilim.

- En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör sevgilim. Tatlı uykular.

- Gecenin büyük karanlığı sakın korkutmasın seni, karanlığın sonunda elbet bir aydınlıkla karşılaşır insan. Güneş nasıl doğacaksa uyandığında senin için, ben de doğacağım senin bana olan sevginle ve her gecenin ilk aydınlığında sevgilim.

- Gün bitiyor, sen başlıyorsun. İyi geceler sevgilim.

- Bir geceyi değil bütün geceleri sana armağan ediyorum, iyi geceler aşkım…

- Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve geceniz hayırlı olsun.

- Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

- Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

- Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz geceler dilerim.

- Yastığa başına koyduğunda bugün hiç kimsenin hakkını yemedim, çok şükür diyebiliyorsan o gün senden zengini yoktur. İyi geceler...

- Sen uyurdun, bilmezdin. Ben uzaklardan üstünü örterdim her gece.

- Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi geceler.

- Kalbi güzel insanların hepsine iyi geceler tatlı rüyalar dilerim.

- Resminle uyuyorum her gece. Tam karşıma koydum. Ben uyurken hep beni seyrediyorsun, ben de uykuya dalana dek yüzünün her karesini dolanıyorum. Benim zamanım doldu gözlerim kapanıyor, senin sıran başladı sevgilim, doya doya izle beni. İyi geceler.

- Yarın sabah uyandığında gönlünüzden geçen her güzel şeyin, hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle hayırlı ve mutlu geceler.

- Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bucan var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

- Gece olması sorun değil de, yatar yatmaz sabah oluyor ya ona sinir oluyorum... Uzatmaları da yok.

- Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler her şeyim!

- Yıldızlar gözlerine özensin, sen bir tanesin hayatım. İyi geceler.

EN GÜZEL İYİ GECELER MESAJLARI

- Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz geceler dilerim.

- Nerede olmak isterdin sorusuna, gözlerimle cevap verdiğim tek yerdi gözlerin. İyi Geceler

- Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim, ben seninim sen de benim.

- Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler...

- Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi geceler.

- Sen uyurdun. Bilmezdin, ben uzaklardan üstünü örterdim her gece.

- Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

- Keşke şu an sesini duyabilsem. İyi geceler sevgilim...

- Yarın sabah uyandığımda senin yanımda olduğunu bilmek bile heyecan verici. İyi geceler sevgilim

- Karanlık çökünce aslında mutlu oluyorum. Çünkü sabah yakın anlamına geliyor. Sabah yakınsa seni görmem de yakındır. Hemen sabah olsun da seni göreyim diye hemen yatıyorum. Hadi sen de geç yatağına uyu, uyu ki sabah gözlerini açtığında beni gör karşında. İyi geceler meleğim.

- Bir geceyi değil bütün geceleri sana armağan ediyorum, iyi geceler aşkım...

- Her zaman aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

- Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

- Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim. Her gecemde benimle olman dileğiyle… İyi geceler

İSME ÖZEL İYİ GECELER MESAJLARI

- Evet bir gün daha bitti. Ama seninle bir ömür devam edeceğim Dilara. İyi geceler hayatım...

- Bir gün daha bitmiş. Sen olunca günleri sayamıyorum. İyi geceler Cansu'm...

- Ta uzaklardasın biliyorum. Ama önemli olan kalplerin birliği be Kübra. Sana iyi geceler diliyorum...

- Sen yanımda olmadığında ben de hayatta yokum. Çabuk gelmen dileğiyle. İyi geceler Ahmet'im...

- Irak diyarlardan sana selam getirdim Gülbahar'ım... Nerelerdesin... İyi geceler...

- En büyük asker bizim asker. İyi geceler sevgilim Ömer. Çabuk dönmen dileğiyle...

- Bu dünyada seni seven bir kalp atıyor Fatma. Bu kalp sana iyi geceler diliyor...

- En güvendiğim kişi sensin. Bir an önce geri dön İbrahim. İyi geceler sevdiğim...

- Uğur bana çok uğurlu geldim hayatım. İyi geceler dilerim...

Dilerseniz isme özel iyi geceler mesajlarında isimleri değiştirerek kendi sevgilinize uyarlayabilirsiniz.