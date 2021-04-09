Osmaneli'nde "İyi dersler şoför amca" eğitimi verildi
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Osmaneli'nde "İyi dersler şoför amca" eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Osmaneli'nde 'İyi dersler şoför amca' eğitimi verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine eğitim verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine eğitim verildi.

Osmaneli ilçe merkezi ve köylerinde bulunan okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Cengiz ve İlçe Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy tarafından trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konularında bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki eğitimin ardından servis şoförlerine katılım belgesi verildi.

Osmaneli'nde 'İyi dersler şoför amca' eğitimi verildi
Osmaneli'nde 'İyi dersler şoför amca' eğitimi verildi
Osmaneli'nde 'İyi dersler şoför amca' eğitimi verildi
Osmaneli'nde 'İyi dersler şoför amca' eğitimi verildi
Osmaneli'nde 'İyi dersler şoför amca' eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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