İyi Bir Sonuç Alıp, Artık Lige Başlayacağız"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, 16 Eylül Cumartesi günü sahalarında Adana Demirspor ile oynayacakları maçı kazanıp, lige başlamak istediklerini belirterek, "Rüzgarın şu an biraz karşımızdan estiği doğru. Önemli olan o rüzgarı arkamıza alabilmek." dedi.



Fuat Çapa, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk 4 maçının istedikleri gibi sonuçlanmadığına değinerek, "İlk 4 maç, Ümraniyespor karşılaşması dışında oyun olarak sezon başında görülen klasik oyunlar içindeydi. Ümraniyespor maçında gerçekten beklediğimizin altında bir oyun oldu." diye konuştu.



Geçen sezondan kalan iskelet kadroyu korumuş olmalarına rağmen her maç 5-6 yeni oyuncu oynatmak zorunda kaldıklarına işaret eden Çapa, "Yeni gelen arkadaşlarımız bize bir şeyler katacak. Bundan en ufak şüphemiz yok. Ama bugüne kadar takımla çok fazla idman yapmadıkları da bir gerçek. Bunların da belirli bir sürece ihtiyacı var. Doğru planlayıp, doğru hesaplar yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Transfer sezonunun yeni bittiğini ve ilk defa tüm oyuncuları bir arada görme şansı yakaladıklarını söyleyen Çapa, şunları kaydetti:



"Kimin 90 dakika oynayabileceğini, kimin sonradan katkı sağlayabileceğini, kimin oyuna başlayıp başlayamayacağını iyi bir şekilde değerlendirip, inşallah cumartesi gününe kadar iyi bir çalışma yapacağız. Cumartesi günü iyi bir sonuç alıp, artık lige başlayacağız. Sezonun bitmesine 30 hafta kaldı. 90 puan var. Şu an hala çok karamsar olacak bir durum yok. Rüzgarın şu an biraz karşımızdan estiği doğru. Önemli olan o rüzgarı arkamıza alabilmek. O da bizim elimizde."



Öte yandan Boluspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Guido Koçer ve Mamadou Diarra katılmazken, bu sezon ilk 4 maçta cezalı durumda olan Andre Santos ise ilk kez takımla çalıştı.