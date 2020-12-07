İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası . Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Aile Babası yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, İyi Aile Babası 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

İYİ AİLE BABASI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Aralık 2020 Perşembe akşamı yayınlanan İyi Aile Babası ilk bölümünde Mehmet Ali gördüğü rüyanın etkisiyle yaşadığı hayatı sorgulamaya başlıyor.

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine'yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir. Aslı'nın ise bu hayattaki en büyük mücadelesini kayınvalidesi Arife'dir. Mehmet Ali, sürekli iki kadın arasında kalmanın zorluğunu yaşar.

Yaşanan olaylara bir de Mehmet Ali'nin çocukluk arkadaşının yazar olduğunu ve çok okunan bir kitabının olduğunu öğrenmesi eklenir. Mehmet Ali, kitabın kendisine ithaf edildiğini düşünür ve sonrasında olanlar herkesi hayal kırıklığına uğratır.

İYİ AİLE BABASI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Aile Babası 3. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 3. bölümde neler olacak?

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