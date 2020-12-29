İyi Aile Babası bitiyor mu? İyi Aile Babası dizisinde önemli değişiklik! İyi Aile Babası oyuncuları!

Perşembe akşamları yayınlanan ve bu hafta yayınlanmayacak dizi İyi Aile Babası bitiyor mu? İyi Aile Babası dizisinde önemli değişiklik! İyi Aile Babası oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası 5. bölümü ile ekrana gelecek. Peki, İyi Aile Babası bitiyor mu? İyi Aile Babası dizisinde önemli değişiklik! İyi Aile Babası oyuncuları!

İYİ AİLE BABASI BİTİYOR MU? ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!

Yayınlanacak bölümü yılbaşı gününe denk geldiği için yayınlanmayacak dizi final yapmayacak. Dizi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Dizini adı değişti. Yeni adı ile Babam Çok Değişti oldu.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Ana karakterler

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yardımcı karakterler

Ayfer (Bahar Süer)

Emre Güney (Berke Üsdiken)

Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)

Çilem Hemşire (Rukan Demir)