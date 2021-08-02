İYBF Danışma Kurulu Üyesi Elif İnci Aras, Çalışanlarımız ve Öğrencilerimiz Adına TEMA Kampanyası'na Destek Verdi

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi Elif İnci Aras, Beykoz Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri adına TEMA Kampanyası'na 1000 fidan bağışlayarak destek verdi.

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi Elif İnci Aras, Beykoz Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri adına TEMA Kampanyası'na 1000 fidan bağışlayarak destek verdi. "Hep birlikte yaşamı da umudu da yeşertmek istiyoruz. " diyen Elif İnci Aras'a teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre