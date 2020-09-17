iWhatsApp nedir? iWhatsApp nasıl kullanılır? Jailbreak uygulanmış olan iPhone'lar için etkileyici bir uygulama! Jailbreak nedir?
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iWhatsApp nedir? iWhatsApp nasıl kullanılır? Jailbreak uygulanmış olan iPhone'lar için etkileyici bir uygulama! Jailbreak nedir?

iWhatsApp, jailbreak uygulanmış olan iPhone'lar için etkili bir uygulama tasarladı. iWhatsApp nedir? iWhatsApp nasıl kullanılır?

iWhatsApp nedir? iWhatsApp nasıl kullanılır? Jailbreak uygulanmış olan iPhone'lar için etkileyici bir uygulama! Jailbreak nedir?
17.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:13

WhatsApp Mesajlarını Otomatik Yanıtlayabilen Tweak: iWhatsApp

iOS üzerinden ulaşılabilir olan uygulama, jailbreak uygulanmış olan iPhone'lar için ulaşılabilir durumda.

iWHATSAPP NEDİR?

Özelleştirilebilir bir otomatik mesaj yanıtlayıcısı olan iWhatsApp, jailbreak uygulanmış iPhone'larda kurulabilen bir uygulamadır. iWhatsApp, iOS 12 ve iOS 13 işletim sistemi için kullanılabilir olan uygulama ile WhatsApp'ın genel deneyimini değiştirecek ve geliştirecek bir yapıdadır.

Sunulan tweak ile telefondan uzakta olduğunuzda ya da mesajlara bakamadığınız durumda, gelen mesaj belirlediğiniz otomatik mesaj ile yanıtlanıyor.

iWhatsApp nedir? iWhatsApp nasıl kullanılır? Jailbreak uygulanmış olan iPhone'lar için etkileyici bir uygulama! Jailbreak nedir?

iWHATSAPP NASIL KULLANILIR?

Ayarlara girerek uygulamanın ayarlarını yapabilirsiniz.

iWhatsApp'in manuel olarak açılıp kapatılmasını sağlayan ayar bulunmaktadır, kullanmak istemediğiniz zaman aktifliğini kapatabilirsiniz.

Otomatik yanıtları rehberinizdeki herkes için ayarlayabilirsiniz, dilerseniz sadece belirlediğiniz isimler için aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

iWhatsApp'ta yer alan bir diğer özellik ise kelime eşleştirme özelliğidir. Bu özellik ile kullanıcı kendisine gelen mesaj içerisinde yer alan anahtar kelimeye göre otomatik mesaj oluşturabiliyor. Ayrıca, kişiye özel mesaj özellikleri de yapılabilecek ayarlar arasında.

iWhatsApp ücretli mi?

Hazırlanan tweake ulaşabilmek için ilk olarak popüler tweak depolarından biri olan "twickd" adlı siteye gidilmeli ve 2,39 dolar yani yaklaşık 18 TL karşılığında bu uygulama satın alınabilir.

JAILBREAK NEDİR?

Jailbreak, Apple'ın mobil cihazlarındaki iOS, iPadOS ve TvOS işletim sisteminde bulunan kısıtlamaların kaldırılması amacıyla yapılan erişim işlemidir. İsmi İngilizce kökenli olup, "hapisten kaçış, zincirleri kırma" anlamlarına gelmektedir.

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