IWD'20 Zonguldak online olarak düzenlendi
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IWD'20 Zonguldak online olarak düzenlendi

ZBEÜ Bilişim Takımı, ZBEU DSC (Developer Student Club) ve Zonguldak WTM (Women Techmakers) ortak girişimleri ve Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile IWD'20 Zonguldak (International Women's Day) YouTube üzerinden düzenlendi.

IWD'20 Zonguldak online olarak düzenlendi
28.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:28

ZBEÜ Bilişim Takımı, ZBEU DSC (Developer Student Club) ve Zonguldak WTM (Women Techmakers) ortak girişimleri ve Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile IWD'20 Zonguldak (International Women's Day) YouTube üzerinden düzenlendi. Etkinlik, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri 12.00-16.00 saatleri arasında YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Muammer Alkış yaptığı açıklamada, bilişim dünyasının önde gelen 13 isminin konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe zaman zaman anlık 100 kişiden fazla katılımın sağlandığını, https://www.youtube.com/channel/UCxFQg3Wae_L2tq7zGRS-nug/videos adresinde kayıtlı bulunan yayınların, yaklaşık 2500 görüntülenmeye ulaştığını belirterek ilk defa bu kadar büyük bir yaygınlık sağlanmasının faaliyetin yerinde, kaliteli ve güncel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Online etkinlikte ayrıca, Udemy platformu üzerinden 15 kişiye 30 TL değerindeki kurslar, gerçekleştirilen çekiliş ile katılımcılara hediye edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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