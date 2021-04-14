İvrindi ve Gökçeyazı ovalarında 28 bin 160 dekar alan sulamaya açıldı
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İvrindi ve Gökçeyazı ovalarında 28 bin 160 dekar alan sulamaya açıldı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
İvrindi ve Gökçeyazı ovalarında 28 bin 160 dekar alan sulamaya açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda İvrindi ve Gökçeyazı ovalarında 28 bin 160 dekar alan sulamaya açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda İvrindi ve Gökçeyazı ovalarında 28 bin 160 dekar alan sulamaya açıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor.

Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Açıklamada, Balıkesir'de yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kayra Yıldız, Ardıçtepe Barajı (İvrindi ve Gökçeyazı Ovaları) Sulaması İnşaatında 28 bin 160 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını projenin bitirilmesiyle de toplamda 36 bin 620 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını bildirdi.

Yıldız, "Projenin yüzde 83'lük kısmı tamamlanmış olup 44 kilometrelik CTP borunun 35 kilometresiyle 86 kilometrelik HDPE borunun 58 kilometresi döşenmiştir. Ayrıca 29 kilometrelik drenaj kanalının tamamının imalatı tamamlanmıştır. Gökçeyazı Ovasındaki 5 mahalleyi kapsayan ve toplam 81 bin 370 dekar alanda gerçekleştirilen arazi toplulaştırma faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 61 Milyon 851 bin lira katkı sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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