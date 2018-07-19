İvrindi'nin Çehresi Değişiyor

17 Nisan'da ihalesi gerçekleştirilen ve yüklenici firmaya yer tesliminin hemen ardından ilk kazma vurulan rekreasyon alanı 55.000 metrekarelik alana oturuyor.

Rekreasyon alanının içerisinde 3 ayrı çocuk oyun gurubu, Survivor Parkı, oturma ve dinlenme alanları, fitnes aletleri, 24 ayrı piknik alanı, 4 adet kamelya, 650 metre yürüyüş yolu, 650 metre bisiklet yolu, otapark, wc, mescid bulunuyor. Parkın tamamlanmasıyla birlikte 7'den 77'ye tüm İvrindi halkı, vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri, piknik yapabilecekleri yeni bir komplekse sahip olacaklar.