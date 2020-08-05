İvrindi-Gökçeyazı Ovası'nda modern borulu sistemle sulama yapılacak
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İvrindi-Gökçeyazı Ovası'nda modern borulu sistemle sulama yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İvrindi-Gökçeyazı Ovası'nda modern borulu sistemle sulama yapılacak
05.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:28

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor.

Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Balıkesir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'İvrindi-Gökçeyazı Sulaması' inşaatında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Yıldız, toplam ana boru hattı uzunluğu 32 bin 40 metre olan ve 1600 milimetre çapındaki CTP borularla bugüne kadar 24 bin 500 metre döşendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda 28 bin 918 metrede yapılması planlanan tahliye kanallarının da 16 bin 134 metresinde ıslah çalışması tamamlanmıştır. Tamamlanan tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile yağışlı mevsimlerde yöre çiftçimizi mağdur eden sel ve taşkınların önüne geçilmiştir. İletim hattında kalan boruların döşenip işin 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İvrindi-Gökçeyazı Ovasındaki 36 bin 620 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacak ve Türkiye'nin ekonomisine de yıllık 46 milyon 436 bin lira katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

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