İvrindi'de yaya ve okul geçitleri boyandı
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İvrindi'de yaya ve okul geçitleri boyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İvrindi'de yaya ve okul geçitleri boyandı

İvrindi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, okul geçidi ve güzergahlarda ki kavşaklarda yaya çizgileri boyandı.

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İvrindi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, okul geçidi ve güzergahlarda ki kavşaklarda yaya çizgileri boyandı.

İvrindi Belediyesi ekipleri tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi çalışması gerçekleştirildi. Yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek sarı-beyaz renkte kompenantlı yol çizgi boyası ile boyandı.

Yaya önceliğini ve güvenliğini sağlama hedefimizi koruyoruz

İlçe olarak işlekliği bakımından tek cadde üzerinde araç yoğunluğu var diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz; ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler olmak üzere, yaya geçitlerinin boyalarını yeniliyor. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama doğrultusunda yeni çizgiler çiziliyor. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitleri; daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlıyor, bu konu üzerinde hassasiyet gösteriyoruz" dedi. - BALIKESİR

İvrindi'de yaya ve okul geçitleri boyandı
İvrindi'de yaya ve okul geçitleri boyandı
İvrindi'de yaya ve okul geçitleri boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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