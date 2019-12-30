İvrindi'de uyuşturucu operasyonu
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İvrindi'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:12
İvrindi'de uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde yapan 3 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir İl Komutanlığınca İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.K.T., O.B. ve H.E. isimli şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 400 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır sarılı esrar, 2 adet bıçak ve suçta elde edildiği değerlendirilen 450 TL para ele geçirildir. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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