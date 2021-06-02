İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
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İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı

İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in İvrindi'ye bağlı kırsal Erdel Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi'ye bağlı kırsal Erdel Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

İvrindi'nin Erdel kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında 17 DL 020 plakalı traktörün ters dönmesi sonucu şoför Yusuf K. isimli kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Traktörün üzerinde bulunan ve ağaçların üzerine fırlayan 1 kadın ve 1 çocuk da yaralandı. Kaza sonrası Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kaza mahalline gelerek, hayatını kaybeden şahsı traktörün altından çıkardı. 112 Acil ekipleri yaralı şahısları hastaneye sevk ederken, ekipler kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. - BALIKESİR

İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı
İvrindi'de traktör ters kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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