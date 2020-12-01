İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti
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İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti

01.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:53
İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklaması ile birlikte İvrindi'de kurulan pazarlarda zaman değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklaması ile birlikte İvrindi'de kurulan pazarlarda zaman değişikliğine gidildi.

İvrindi merkezde Cumartesi kurulan sebze, meyve ve tuhafiye pazarı Pazartesi ve Çarşamba günlerine, Pazar günleri Korucu mahallesinde kurulan pazar ise Perşembe'ye alındı.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz de sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide "Alınan yeni tedbirler ile birlikte ilçe genelinde kurulan pazarlarda halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması için değişikliğe gidildi. Cumartesi gerçekleştirilen İvrindi Pazarımız Pazartesi ve Çarşamba günlerine,

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Pazar gerçekleştirilen Korucu Pazarımız Perşembe gününe, Yine Cumartesi gerçekleştirilen hayvan Pazarımız ise Çarşamba gününe alınmıştır." İfadelerine yer verdi."

Duyurunun ardından halkın tedbiri elden bırakmamasını rica eden Başkan Cengiz "Pazar ihtiyaçlarımızı karşılarken teması minimuma indirerek alışveriş yapmayı, maske, mesafe ve temizlik kurallarında hassas davranmayı ihmal etmeyelim" dedi - BALIKESİR

İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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