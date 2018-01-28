İvrindi'de Önce Eğitim, Sonra Üretim

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa katılan kişiler, mantar üretimine başladılar.

192 saatlik İstiridye Mantarı Yetiştiricisi kursunun devam ettiğini anlatan İvrindi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, kursu görenlerin üretime başlamasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bu tarz kurslara ilginin yoğun olduğunu anlatan Müdür Arif Kunduzcu, "Kursa katılan vatandaşlar üretime başladı. Açtığımız kursa 25 kişi katıldı. Eğitmen olarak Ziraat Mühendisi Ersin Kavlak görev aldı. Kursiyerlerimizin bir bölümü mantar üretim yerlerini hazırlayarak üretim sürecine geçtiler. İlk çıkan mahsullerini hasat eden kursiyerlerimiz hasat sevincini de bizimle paylaştılar. İvrindi mantar üretiminde söz sahibi olacak. Kurs öğretmenimiz Ersin Kavlak ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan kursiyerlerde, kendilerine imkan sağlayan Halk Eğitimi Merkezine ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür ettiler. Kursiyerler, ürettikleri mantarları iç piyasaya sürerken işi büyütmek istediklerini kaydettiler. - BALIKESİR