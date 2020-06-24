İvrindi'de kumar operasyonunda 4 kişiye para cezası Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir restoranda kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir restoranda kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir restoranda kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Restorana baskın düzenleyen ekipler, A.K, İ.K, E.T. ve H.G'yi kumar oynarken yakaladı.

"Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak"tan bu kişilere 17 bin 500 lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi A.K. hakkında ise ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA