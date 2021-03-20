İvrindi'de Kılcılar mahallesine karantina

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar mahallesinde çok sayıda temaslı lişi bulunması nedeni ile karantina altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar mahallesinde çok sayıda temaslı lişi bulunması nedeni ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre; İvrindi İlçesine bağlı Kılcılar Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı