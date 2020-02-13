İvrindi'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde M.S. ve S.K'nin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı malzemelerine el koyan ekipler, zanlıları gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.