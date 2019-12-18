İvrindi'de FETÖ şüphelisi yakalandı
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İvrindi'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:58
İvrindi'de FETÖ şüphelisi yakalandı

'in ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan E.K'yi Bozören Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve 4 CD ele geçirildi.

Kaynak: AA
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