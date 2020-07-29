İvrindi de camiler bayrama hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İvrindi de camiler bayrama hazırlandı

İvrindi ilçesinde, İlçe genelindeki tüm camilere dezenfekte noktaları oluşturuldu.

İvrindi de camiler bayrama hazırlandı
29.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:02

İvrindi ilçesinde, İlçe genelindeki tüm camilere dezenfekte noktaları oluşturuldu. İvrindi Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nda Bayram namazı ve diğer vakitlerde yoğunluk yaşanma ihtimaline karşı önlemlerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in talimatıyla 4 ilçe merkezi ve 65 kırsal mahalle olmak üzere 69 mahallede bulunan 93 camiye dezenfekte noktaları oluşturuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir önceki Ramazan Bayramı'nı bir arada geçiremeyen vatandaşın Kurban Bayramı'nda bir araya gelerek oluşabilecek yoğunluk sebebiyle bir takım tedbirler aldıklarını dile getiren Başkan Cengiz, " Nihayetinde kurban bayramına erdik. Kurban Bayramını ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyen hemşehrilerimiz şimdiden memleketlerine dönüş hazırlıklarına başladı. İlçe genelinde şu an için bir vaka söz konusu değil: Ancak, Bayram dolayısıyla çevre il ve ilçelerden memleketimize Bayram için dönüşler olacak. Tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirlerin biri de daha önce ilçe merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına oluşturduğumuz dezenfekte noktalarını genişleterek ilçe genelinde bulunan 93 adet camiye yaydık. Bayram namazı ve vakit namazlarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı hijyen kuralına istinaden ekiplerimizce bu çalışmayı başlattık. Bugün itibariyle ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Camilerimiz ibadete açılmadan önce detaylı temizlik çalışması yürütmüştük, bu oluşturmuş olduğumuz dezenfekte noktası ile ibadete hazır hale getirdik. Hemşehrilerimizin Kurban Bayramında yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle tedbiri elden bırakmamasını maske, mesafe, hijyen kurallarını ihmal etmeyerek tedbirlerini almalarını, temastan kaçmalarını önemle rica ediyorum. Kıymetli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı şimdiden kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reha Özcan Kerem Bursin Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: İvrindi de camiler bayrama hazırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:22:57. #1.15#
title