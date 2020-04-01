İvrindi'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özcan, Edremit ve Zübeyde Hanım caddeleri ile Belediye ve Şafak meydanları ekiplerce sabunlu suyla yıkandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, vatandaşların sağlığını korumak için tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini belirterek, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz sokaklardayız, sizlerin sağlığı için İvrindi'nin bütün sokaklarını dezenfekte ediyoruz, aralıksız bir şekilde de etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA