İvrindi'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Balıkesir'in İvrindi İlçesinde üniversitelerin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere belediye ve hayırseverler tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Belediyede düzenlenen törende, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve hayırseverler katıldı.

Her zaman öğrencilere yönelik projeler ve çalışmalar yürüttüklerini belirten Cengiz, "Belediye olarak şu an uzaktan eğitim gören ve EBA gibi programlar üzerinden derse katılım sağlayan öğrencilerimize yönelik çalışma başlattık. Fazla ileri bir tarih olmadan, bu projelerimizi öğrencilerimizle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimiz ve geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımız müsterih olsunlar, onların her zaman destekçisi olduğu, arkalarında duran Yusuf amcaları ve İvrindi Belediyesi var." dedi.

Konuşmaların ardından, farklı üniversitelerden çeşitli bölümleri kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayarları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak