İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı
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İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı

11.12.2020 00:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:14
İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı İkizce ve Kirazören kırsal mahalleleri artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı İkizce ve Kirazören kırsal mahalleleri artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada İvrindi İlçesine bağlı İkizce ve Kirazören kırsal Mahallelerin de Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10.12.2020 Perşembe günü itibarı ile karantina altına alındı. Karantinaya alınan İkizce ve Kirazören kırsal mahallesinde vatandaşların ihtiyaçları için İvrindi Vefa Sosyal Destek Grubunun karantinanın uygulanacağı günler boyunca destek verecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:14:41. #1.14#
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