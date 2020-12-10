İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gebeçınar ve Gümeli kırsal mahalleleri artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gebeçınar ve Gümeli kırsal mahalleleri artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada İvrindi İlçesine bağlı Gebeçınar ve Gümeli kırsal Mahallelerin de Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 09.12.2020 Çarşamba günü itibarı ile karantina altına alındı. Karantinaya alınan Gebeçınar ve Gümeli kırsal mahallesinde vatandaşların ihtiyaçları için İvrindi Vefa Sosyal Destek Grubu'nun karantinanın uygulanacağı günler boyunca destek verecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı