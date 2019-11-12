İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'e bağlı İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni orman içinde saklanırken yakaladı.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:37
İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

'e bağlı ilçesinde ekipleri 13 düzensiz göçmeni orman içinde saklanırken yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; İvrindi ilçesi Gökçeler mahallesinde önleyici kolluk faaliyeti esnasında ormanlık alan içerisinde kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde 4 yetişkin erkek, 2 yetişkin kadın, 7 çocuk olmak üzere 13 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Bu olayla ilgili olarak yakalanan göçmenler hakkında idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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