İvrindi'de 100 dönüm anız yandı
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İvrindi'de 100 dönüm anız yandı

İvrindi'de 100 dönüm anız yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Korucu kırsalında çıkan anız yangınında 100 dönüm anız yandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Korucu kırsalında çıkan anız yangınında 100 dönüm anız yandı.

Edinilen bilgiye göre, İvrindi'nin Korucu mahallesi ovasında meydana gelen arazi yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 İtfaiye Aracı 8 personel ve 1 Orman Arasözü, kırsal mahalle tankerleri ve İvrindi Belediyesi arasözleri ve iş makinaları ile müdahale edilerek yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm anız yanarak zarar gördü. - BALIKESİR

İvrindi'de 100 dönüm anız yandı
İvrindi'de 100 dönüm anız yandı
İvrindi'de 100 dönüm anız yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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