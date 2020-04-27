İvrindi Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
27.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:30
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TÜMAD Madencilik, Aydeniz Et ve İvrindi Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına başlandı.
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.
Gıda yardımının 2 bin aileye yapılacağı ifade edildi.
Kaynak: AA