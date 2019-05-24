MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İVME Finansman Paketi'nin, Türkiye'nin kendi özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inandıklarını bildirdi.

Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, paketin, milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inandığını belirtti.

Cari açığın bir dış finansman ihtiyacı sorunu olmadığını, aksine üretim sorunu olduğunu ifade eden Çelenk, "Verimsiz, katma değeri düşük, muadillerinden pozitif olarak ayrışamayan ve dolayısıyla rekabet payı düşük mal ve hizmetlerin üretimi, kısa vadede büyümeye katkı sağlasa da, yapısal problemlerimize karşı sürdürülebilir bir reçete sunamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin, üretim, yatırım ve ihracat hattında, katma değeri yüksek, AR-GE'yi odağına alan ve kendine yetebilirliği hedefleyen politikaları öncelemesi gerektiğini aktaran Çelenk, şunları kaydetti:

"İleri teknolojiye dayalı sanayileşmeyi başarmış gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi, politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak AR-Ge, finans, vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak ele almalıyız. Cari açığı kalıcı bir şekilde düşürebilir. Açıklanan paketin, imalat sanayiinin milli gelir içerisindeki payının daha üst seviyeye çekilebilmesi için, kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda, Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak, kendi özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA