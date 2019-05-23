İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'nin Türk tarımına can suyu vereceğini ifade ederek, "Tarım sektörünün İVME'nin üç temel alanından biri olması bizleri fevkalade memnun etti." ifadesini kullandı.

Kopuz, İVME Finansman Paketi'ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İVME Finansman Paketi'nin faaliyet alanlarının ham madde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini hatırlatan Kopuz, Albayrak tarafından açıklanan tarım kredilerindeki vadelerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kopuz şu değerlendirmeleri yaptı:

"Her zaman söylüyoruz, tarım sektörü ülkemiz için en stratejik sektörlerden biridir. Tarım sektörünün İVME'nin üç temel alanından biri olması bizleri fevkalade memnun etti. Özellikle finansman şartları İVME'nin sadece Türkiye'ye değil, tarım sektörüne de ivme kazandıracağının göstergesi.

Sayın Berat Albayrak, tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesini açıklarken, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olacağını belirtti. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak. Bu şartlar Türk tarımının en önemli sorunlarını çözecek nitelikte bir canlılık sağlayacaktır."

Kaynak: AA