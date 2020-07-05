İVHO'dan "kurbanlıkların denetimi yapılan satış yerlerinden alınması" önerisi
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İVHO'dan "kurbanlıkların denetimi yapılan satış yerlerinden alınması" önerisi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bu yıl Kurban Bayramı sürecinin pandemi nedeniyle daha özenle yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Satın alınacak kurbanlık hayvanın, veteriner hekim tarafından düzenlenmiş resmi veteriner sağlık...

İVHO'dan
05.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:34

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bu yıl Kurban Bayramı sürecinin pandemi nedeniyle daha özenle yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Satın alınacak kurbanlık hayvanın, veteriner hekim tarafından düzenlenmiş resmi veteriner sağlık raporu, pasaportu ve diğer şehirlerden getirilen hayvanlarda nakil evrakı olmalıdır. Kurbanlıklar mutlaka denetimi yapılan satış yerlerinden alınmalıdır." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu yıl kurbanını mutlaka randevu ile kesme yolunu seçmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, "Yetkililer de kurban kesimini 3 güne yaymak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Aksi takdirde oluşacak insan trafiği ve karmaşa içinde Kovid-19'un bulaş riski artacaktır. Kesim mutlaka belediyelerin gösterdiği, altyapısı hazırlanmış ve asgari hijyenik şartları sağlanmış alanlarda yapılmalıdır." diye konuştu.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 3,5 milyon adet kurban kesildiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu rakam, tüm hayvan varlığımızın neredeyse yüzde 5'ine karşılık gelmektedir. Bütün kesimlerin pandemi sürerken 3 güne sığdırıldığını düşünürsek bu Kurban Bayramı'nda her zamankinden daha ciddi önlemlerin alınması gerektiği açıktır. Kurban alırken öncelikle Kovid-19 nedeniyle önerilen başta sosyal mesafe ve maske kullanma olmak üzere tüm kurallara mutlaka uyulmalıdır. Ayrıca, kurban pazarlığı sırasında bir gelenek olan tokalaşmanın bu yıl yapılmaması, alanlara girilirken ateş ölçülmesi, galoş dağıtılması hayati önem taşımaktadır. Satın alınacak kurbanlık hayvanın veteriner hekim tarafından düzenlenmiş resmi veteriner sağlık raporu, pasaportu ve diğer şehirlerden getirilen hayvanlarda nakil evrakı olmalıdır. Kurbanlıklar mutlaka denetimi yapılan satış yerlerinden alınmalıdır."

"Kesim öncesi muayene yapılmalı"

Prof. Dr. Murat Arslan, kurban kesilmeden önce her kesim yerinde bulunan veteriner hekimlerin kesim öncesi muayene yapması gerektiğini belirterek, "Kesimler işinin ehli insanlar tarafından yapılmalı, hayvanlara mümkün olduğunca en az acı çektirilerek kesim tamamlanmalıdır. Kesim sırasında veteriner hekimin muayene yaparak kurbanlığın sağlıklı olduğunu teyit etmesi sağlanmalı. Kesilen kurbanlar vatandaşlara kapalı ambalajlar halinde verilmelidir. Vatandaşların mümkün olduğunca kurban kesilen alana girmemesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

Yapılan tüm uyarılar ve uygulanan cezai işlemlere rağmen açıkta kurban kesiminin sürdüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Açık alanlarda kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadığı için hastalık taşıyan kurbanlıkların kesilmesi mümkün olabilmektedir. Kesim sonrası oluşan ve insan gıdası olarak tüketilmeyen atıklar (kıl, deri, bağırsak içeriği, kan, kemik, tırnak ve benzeri) gelişigüzel etrafa atılmakta ve toplum sağlığı için önemli riskler oluşturmaktadır. Sokak hayvanları (kedi, köpek) tarafından tüketilen hayvansal atıklar ile hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Kurban sonrası atıklar nedeniyle sayısı artan vektörlerin aracılık ettiği bruselloz ve tüberküloz gibi zoonoz hastalıklarda artış görüldüğü bilinmektedir.

Sağlık açısından taşıdığı riskler yanında resmi olmayan yerlerde yapılan kesimlerden dolayı deri, kemik, kan ve iç organların usulüne uygun ayrıştırılmamasından dolayı milyonlarca liralık ekonomik kayıp da oluşmaktadır. Her şeye rağmen kesim için kendi bahçelerini tercih eden vatandaşlar, mutlaka atıklarını belediye görevlilerine teslim etmeli, akan kanı açıkta bırakmamak için önlemler almalı."

Kaynak: AA

Manşet

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