İVHO'dan Dünya Veteriner Hekimler Günü için özel film İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla "Ben Bir Veteriner Hekimim" adlı özel bir film çıktı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla "Ben Bir Veteriner Hekimim" adlı özel bir film çıktı.

İVHO'dan yapılan açıklamada, her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün, 25 Nisan'da "İnsan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için çevreyi korumak" temasıyla kutlandığı belirtildi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen bu yılda daha büyük bir anlam kazandığı aktarılan açıklamada, bu zorlu süreçte birer sağlık çalışanı olarak veteriner hekimlerin "Tek Sağlık" yaklaşımı çerçevesinde özveriyle çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, gerek laboratuvarlarda aşı çalışmalarıyla gerek sokaklar ve kamu kurumu binalarında yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarıyla gerekse güvenli gıda üretim aşamalarında hizmet veren veteriner hekimlerin, diğer yandan klinik ve barınaklarda hayvanların muayene ve tedavilerine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Dünya Veteriner Hekimler Günü için özel bir kısa film çektiklerini belirterek, "İnsan, hayvan ve çevre sağlığı ekseninde önemli bir mesleğin mensupları olarak, hekimlik duruşundan ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde veteriner hekimlik henüz yeterince tanınmadığı için hazırladığımız 'Ben Bir Veteriner Hekimim' filmini kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA