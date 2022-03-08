İvedik OSB, sanayi bölgelerinde "Gençlik Merkezleri" kurulması için proje başlattı

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İvedik Osb ) ve Teknopark Ankara tarafından, çalışan gençlerin verimliliğini arttırmak için " Osb'lerde Gençlik Merkezi Kurulması Yoluyla Çalışan Gençlerin Çalışma Koşullarının ve Sosyal Yaşamlarının İyileştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

İvedik OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği'nin (EYAD) de yürütücüsü olan projenin tanıtımının İvedik OSB'de yapıldığı belirtildi.

İlk olarak OSB'lerde Gençlik Merkezleri kurulmasıyla ilgili ön çalışmalara başlanacağının kaydedildiği açıklamada, projenin hedef kitlesinin 18-30 yaş arası gençler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, projeyle işini seven, işletmesiyle bütünleşik, isteyerek çalışan bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı, etkinliğin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildiği kaydedildi.