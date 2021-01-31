İvedik İçme Suyu Tesisi, halkın ziyaretine açılıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce Başkentin suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Tesisinin halkın ziyaretine açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkentin 2070 yılına kadar içme suyu, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak üzere 4 etap olarak planlanan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, yarından itibaren hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına ve önlemlerine uygun olarak, gruplar halinde ziyaret edilebilecek.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Buradan Ankaralı vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Musluklarınızdan akan suyun nasıl arıtıldığını görmek için tesislerimize gelin. Nasıl bir su içiyoruz, suyumuz ne tür işlemlere tabi tutuluyor gelin görün." çağrısında bulundu.

Tesiste Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlardan gelen ham suyun işleme tabi tutulduğunu aktaran Öztürk, "Ne daha önceden rastlanıldığı gibi sularımızda renkli oluşumlar ne bulanıklık ne de suyun geçtiği çamaşır ve bulaşık makinelerindeki ızgara kısımlarında özellikle geçmişte yaşanan kireçlenme yoğunluklarına rastlamak söz konusu." ifadelerini kullandı.

Her konuda şeffaf olduklarını vurgulayan Öztürk, İvedik Tesisinin yanı sıra su havzalarında da bir dizi çalışma yaptıklarını anlattı. Bu çalışmalarla arıtma performansının artırıldığını ve Ankaralıların musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini belirten Öztürk, "Koşullar geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel su riskine karşı daha sağlıklı hale getirildi." değerlendirmesini yaptı.

Tesis, 29 Ocak 2021 tarihinde ilk defa sivil toplum örgütü temsilcileri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odası başkanlarını ağırladı.

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Genel Başkanı Ali Uğurlu, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "Su konusu Ankaralılar için en önemli konu. Zaman zaman özellikle Kızılırmak suyunun verilmesiyle ilgili Ankara halkının endişeleri var. Bu endişeleri gidermek üzere buraya davet edildik. Gezdik, gördük, açıklamaları dinledik. Bu suyun verilmesinin zorunlu olduğunu ve ölçülerle harmanlandığında herhangi bir tehlike arz etmediğini gördük. Bu nedenle bu teknik gezi bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 1'inci etabı 1984'te, 2'nci etabı 1992'de, 3'üncü etabı ise 2014'te inşa edildi. 3 etabın toplam kapasitesi 7 milyon nüfusu beslemeye yetiyor.

Tesis, 3'ü Kurtboğazı, 2'si Çamlıdere ve 2'si de Kesikköprü olmak üzere 7 girişle, barajlardan gelen su, otomasyonla çalışan tesiste modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralılara sunuluyor.

Giriş ve Havalandırma/Karıştırma Ünitesi, Durultucu, Kum Filtre, Kimya, Klorlama, Geri Yıkama, Çamur Yoğunlaştırma Üniteleri, Su Deposu ve Dengeleme Bacaları ve Çamur Lagünü bölümlerinden oluşan tesiste bir süre önce revizyon çalışması başlatıldı.

ASKİ Genel Müdürlüğünce 2014'te devreye alınan 3'üncü etapta çalışmalara bu yıl içinde başlanacak. Yapım ihalesine çıkılan 4'üncü etabın da yakın gelecekte inşa edilmesiyle tesisin 2070'e kadar sorunsuz şekilde Ankaralılara hizmet vermesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş