İvedik içme suyu arıtma tesisi yerli teknolojiyle yenilendi
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İvedik içme suyu arıtma tesisi yerli teknolojiyle yenilendi

Su kayıp ve kaçaklarıyla mücadele eden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin filtreleme sistemini yerli teknoloji ile yeniledi.

İvedik içme suyu arıtma tesisi yerli teknolojiyle yenilendi
29.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:50

Su kayıp ve kaçaklarıyla mücadele eden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin filtreleme sistemini yerli teknoloji ile yeniledi. ASKİ bu sayede yılda 1 milyon metreküp su kaybının önüne geçerek, 7 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) bir yandan altyapı yenileme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da suyun fiziki kaybıyla mücadele ediyor. Ankara'yı besleyen barajlardan gelen suyu arıtarak içme ve kullanıma hazır hale getiren ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin kullanım ömrünü dolduran ve yılda 1 milyon metreküp su kaybına neden olan filtre otomasyon sistemini yeniledi. ASKİ, ileri teknolojiye sahip yeni filtre sistemi sayesinde su israfının önüne geçerek, suyun süzme işlemini farklı seviyelerde gerçekleştirmeyi ve Ankaralılara daha kaliteli içme ve kullanma suyu sağlamayı amaçlıyor.

Yılda 7 milyon TL tasarruf

Su kaynaklarını korumak ve verimli kullanmak için titizlikle çalışan ASKİ, 1984 yılından beri kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan filtreleme ünitesini yenileyerek, çağın gerektirdiği teknolojik donanıma kavuşturdu. Toplam maliyeti 6,5 milyon TL olan modern filtreleme sistemi sayesinde yılda 1 milyon metreküp suyun israfının önüne geçilerek 7 milyon TL de tasarruf sağlanacak.

Yerli teknoloji kullanıldı

Pnömatik (havayla çalışan) ve yerli teknoloji ile donatılan yeni filtre otomasyon sistemi hakkında bilgi veren ASKİ yetkilileri, sistemin otomatik olarak kontrol sağlayacağını ve böylece olası aksaklıkların önüne geçilebileceğini belirtti.Yetkililer, üretim tarihinin üzerinden uzun yıllar geçen ve yedek parça temin edilemediği için arıza durumunda onarımı yapılamayan önceki ithal hidrolik sistemin ise zaman zaman yağ sızıntısı yaparak suyun kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Su seviyesinin yükselmesi ve suyun basıncında yaşanan dalgalanmalarla ilgili veri sağlayan ve otomatik olarak müdahale edebilen filtre otomasyon sistemi sayesinde ayrıca olası su taşkınlarının da önüne geçilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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