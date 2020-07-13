İvazpaşa Caddesi asfaltlanarak yenilendi
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İvazpaşa Caddesi asfaltlanarak yenilendi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki sokak ile caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İvazpaşa Caddesi asfaltlanarak yenilendi
13.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:07

Belediye ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağmur yağışları dolayısıyla yer yer çökmelerin oluştuğu İvazpaşa Caddesi'ni asfaltlayarak yeniledi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmaları yaparak eskiyen yolları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde yer alan İvazpaşa Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağmurlar sonucu oluşan sular nedeniyle zarar gören ve yer yer çökmelerin oluştuğu caddede çalışma başlatan belediye ekipleri, caddeyi ilk olarak freze makinesi kazıdı. Kazınan cadde, daha sonra sıcak asfalt dökülerek yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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